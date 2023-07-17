Британия объявила о новых санкциях из-за принудительной депортации Россией украинских детей

МИД Британии включил в список санкций 14 новых россиян из-за попыток уничтожить украинскую национальную идентичность. 11 из них причастны к насильственной депортации украинских детей.

Этот последний пакет назначений следует за санкциями Великобритании относительно уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой за ее причастность к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей.

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Кто попал под новые санкции

Российские чиновники, как причастные к насильственной депортации детей и распространяют российскую пропаганду, столкнутся с замораживанием активов и запретом на поездки.

Среди попавших под новые санкции: Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области и Сергей Кравцов – министр образования России.

Эти люди сыграли коварную роль в рассчитанной России программе депортации, призванной стереть украинскую культурную и национальную идентичность. Более 19 000 украинских детей были насильственно депортированы в Россию или на территорию, временно контролируемую российскими властями,

– сообщили в МИД Британии.

Среди попавших под санкции известный пропагандист

Также под санкции попали двое российских пропагандистов, ответственных за распространение отвратительной пропаганды, направленной на разжигание насилия и ненависти к Украине и ее народу, в частности:

Антон Красовский, бывший ведущий Russia Today, заявивший в прямом эфире, что украинских детей нужно топить и сжигать.

Ольга Любимова, министерша культуры России, использующая свое положение для поддержки разрушительной антиукраинской политики российского государства.

С начала полномасштабного вторжения под санкции попали более 1600 физических и юридических граждан страны-агрессора.