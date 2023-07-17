Британія оголосила про нові санкції через примусову депортацію Росією українських дітей

МЗС Британії включило у список санкцій 14 нових росіян через спроби знищити українську національну ідентичність. 11 з них є тими, хто причетний до насильницької депортації українських дітей.

Цей останній пакет призначень слідує за санкціями Великої Британії щодо уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової за її причетність до примусового переміщення та усиновлення українських дітей.

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Хто потрапив під нові санкції

Російські чиновники, як причетні до насильницької депортації дітей та поширюють російську пропаганду, зіткнуться із заморожуванням активів і забороною на поїздки.

Серед тих, хто потрапив під нові санкції: Ксенія Мішонова, уповноважена з прав дитини у Московській області та Сергій Кравцов – міністр освіти Росії.

Ці люди відіграли підступну роль у розрахованій Росії програмі депортації, яка покликана стерти українську культурну та національну ідентичність. Понад 19 000 українських дітей було насильно депортовано до Росії або на територію, яку тимчасово контролює російська влада,

– повідомили в МЗС Британії.

Серед тих, хто потрапив під санкції, відомий пропагандист

Також під санкції потрапили двоє російських пропагандистів, відповідальних за поширення огидної пропаганди, спрямованої на розпалювання насильства та ненависті до України та її народу, зокрема:

Антон Красовський, колишній ведучий Russia Today, який заявив у прямому ефірі, що українських дітей потрібно топити та спалювати.

Ольга Любімова, міністерка культури Росії, яка використовує своє становище для підтримки руйнівної антиукраїнської політики російської держави.

З початку повномасштабного вторгнення під санкції потрапили понад 1 600 фізичних та юридичних громадян країни-агресорки.