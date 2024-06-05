Евросоюз может принять 14-й пакет санкций против России уже на следующей неделе, – источники
В Евросоюзе продолжают работу над 14 пакетом санкций против России. Сейчас страны-члены ЕС еще не достигли консенсуса, но прогресс есть.
Об этом заявил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.
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Евродепутаты готовят новые санкции
По словам дипломата, сейчас главным препятствием является не позиция Венгрии, а в целом отсутствие единодушия среди 27 стран именно по техническим вопросам.
Положительно то, что это существенный пакет санкций, а менее положительно то, что это затрудняет переговоры, двигаясь в разных направлениях,
– сказал собеседник.
Источник говорит, что внутри ЕС есть "амбиции" принять 14-й пакет санкций уже на следующей неделе, перед встречей лидеров G7 в Италии и Саммита мира в Швейцарии.Важно! Страны G7 также могут принять решение по конфискованным активам уже на ближайшем саммите. Сейчас одной из идей является оформление кредита или создание механизма залога. Все больше стран все активнее поддерживают решение об использовании сверхприбылей от этих активов.
ГУР перезапустило онлайн-портал "Война & Санкции"
- Платформа "Война & Санкции", создана командой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в начале полномасштабного вторжения, официально возобновила свою работу под эгидой ГУР.
- Ранее, в марте 2024 года, публичный доступ к онлайн-платформе НАПК все же был закрыт, а сам орган власти вышел с заявлением о передаче всех данных Межведомственной рабочей группе по вопросам реализации государственной санкционной политики Украины.
- Сейчас на обновленном портале, на котором теперь изображен логотип ГУР, доступна подробная информация о лицах, причастных к депортации украинских детей, а также об иностранных компонентах, обнаруженных в российском оружии.
- Также платформа должна пополниться списками лиц, которые уже есть или должны попасть под санкции, реестром произведений искусства, принадлежащих подсанкционным лицам, перечнем портов и аэропортов, которые способствуют российской агрессии, а также базой данных иностранного промышленного оборудования, которое используется производителями российского оружия.