Евросоюз может принять 14-й пакет санкций против России уже на следующей неделе, – источники

В Евросоюзе продолжают работу над 14 пакетом санкций против России. Сейчас страны-члены ЕС еще не достигли консенсуса, но прогресс есть.

Об этом заявил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Евродепутаты готовят новые санкции

По словам дипломата, сейчас главным препятствием является не позиция Венгрии, а в целом отсутствие единодушия среди 27 стран именно по техническим вопросам.

Положительно то, что это существенный пакет санкций, а менее положительно то, что это затрудняет переговоры, двигаясь в разных направлениях,

– сказал собеседник.

Источник говорит, что внутри ЕС есть "амбиции" принять 14-й пакет санкций уже на следующей неделе, перед встречей лидеров G7 в Италии и Саммита мира в Швейцарии.

ГУР перезапустило онлайн-портал "Война & Санкции"

Платформа "Война & Санкции", создана командой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в начале полномасштабного вторжения, официально возобновила свою работу под эгидой ГУР.

Ранее, в марте 2024 года, публичный доступ к онлайн-платформе НАПК все же был закрыт, а сам орган власти вышел с заявлением о передаче всех данных Межведомственной рабочей группе по вопросам реализации государственной санкционной политики Украины.

Сейчас на обновленном портале, на котором теперь изображен логотип ГУР, доступна подробная информация о лицах, причастных к депортации украинских детей, а также об иностранных компонентах, обнаруженных в российском оружии.

Также платформа должна пополниться списками лиц, которые уже есть или должны попасть под санкции, реестром произведений искусства, принадлежащих подсанкционным лицам, перечнем портов и аэропортов, которые способствуют российской агрессии, а также базой данных иностранного промышленного оборудования, которое используется производителями российского оружия.