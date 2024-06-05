Євросоюз може ухвалити 14-й пакет санкцій проти Росії вже наступного тижня, – джерела

В Євросоюзі продовжують роботу над 14 пакетом санкцій проти Росії. Наразі країни-члени ЄС ще не досягли консенсусу, але прогрес є.

Про це заявив високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Євродепутати готують нові санкції

За словами дипломата, наразі головною перешкодою є не позиція Угорщини, а загалом відсутність одностайності серед 27 країн саме з технічних питань.

Позитивно те, що це суттєвий пакет санкцій, а менш позитивно те, що це ускладнює переговори, рухаючись в різних напрямках,

– сказав співрозмовник.

Джерело каже, що всередині ЄС є "амбіції" ухвалити 14-й пакет санкцій вже наступного тижня, перед зустріччю лідерів G7 в Італії та Саміту миру у Швейцарії.

ГУР перезапустило онлайн-портал "Війна & Санкції"

Платформа "Війна & Санкції", створена командою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на початку повномасштабного вторгнення, офіційно відновила свою роботу під егідою ГУР.

Раніше, в березні 2024 року, публічний доступ до онлайн-платформи НАЗК все ж було закрито, а сам орган влади вийшов із заявою про передачу усіх даних Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики України.

Наразі на оновленому порталі, на якому тепер зображений логотип ГУР, доступна детальна інформація про осіб, причетних до депортації українських дітей, а також про іноземні компоненти, виявлені в російській зброї.

Також платформа має поповнитися списками осіб, які вже є або повинні потрапити під санкції, реєстром творів мистецтва, що належать підсанкційним особам, переліком портів та аеропортів, які сприяють російській агресії, а також базою даних іноземного промислового обладнання, яке використовується виробниками російської зброї.