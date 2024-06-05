Об этом заявил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Евродепутаты готовят новые санкции

По словам дипломата, сейчас главным препятствием является не позиция Венгрии, а в целом отсутствие единодушия среди 27 стран именно по техническим вопросам.

Положительно то, что это существенный пакет санкций, а менее положительно то, что это затрудняет переговоры, двигаясь в разных направлениях,

– сказал собеседник.

Источник говорит, что внутри ЕС есть "амбиции" принять 14-й пакет санкций уже на следующей неделе, перед встречей лидеров G7 в Италии и Саммита мира в Швейцарии.

Важно! Страны G7 также могут принять решение по конфискованным активам уже на ближайшем саммите. Сейчас одной из идей является оформление кредита или создание механизма залога. Все больше стран все активнее поддерживают решение об использовании сверхприбылей от этих активов.

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