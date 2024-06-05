Про це заявив високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Євродепутати готують нові санкції

За словами дипломата, наразі головною перешкодою є не позиція Угорщини, а загалом відсутність одностайності серед 27 країн саме з технічних питань.

Позитивно те, що це суттєвий пакет санкцій, а менш позитивно те, що це ускладнює переговори, рухаючись в різних напрямках,

– сказав співрозмовник.

Джерело каже, що всередині ЄС є "амбіції" ухвалити 14-й пакет санкцій вже наступного тижня, перед зустріччю лідерів G7 в Італії та Саміту миру у Швейцарії.

Важливо! Країни G7 також можуть ухвалити рішення щодо конфіскованих активів уже на найближчому саміті. Наразі однією з ідей є оформлення кредиту або створення механізму застави. Дедалі більше країн активніше підтримують рішення про використання надприбутків від цих активів.

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