ЕС ввел санкции против "Доктора Зло", врача исправительной колонии в России, который пытал пленных

Европейский Союз ввел санкции против Ильи Сорокина – врача исправительной колонии №10 в Мордовии, которого журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода) идентифицировали как "Доктора Зло". Согласно расследованию, этот медик издевался над украинскими военнопленными, отказывал им в лечении, применял пытки и унижения, что, вероятно, привело к смерти нескольких пленных.

Его имя появилось в 19-м пакете санкций ЕС под номером 1976. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Что известно о "Докторе Зло"?

В объяснении к санкциям указано, что Сорокин, известный под прозвищем "Доктор Зло", работает в колонии №10, где украинских военнопленных подвергали бесчеловечному обращению – от сексуального насилия до пыток электрическим током. Он заставлял пленных выполнять унизительные действия, петь российские песни и идеологически их "перевоспитывал". Такие действия ЕС признал нарушением Женевских конвенций.

Расследование "Схем" от июля 2025 года показало, что Сорокин систематически пытал и унижал украинских пленников, удерживаемых в колонии №10 с 2023 по 2025 годы. Журналисты установили его личность через показания освобожденных пленных и открытые источники – фото, видео и документы с сайта Федеральной службы исполнения наказаний Мордовии. Около 150 бывших военнопленных просмотрели фото медперсонала, и большинство узнало именно Сорокина.

От источников в правоохранительных органах "Схемы" получили данные о 177 украинских военнопленных, которым удалось вернуться из мордовской колонии №10. Журналисты поговорили с несколькими из них. Бывшие пленные рассказали о медике, который издевался над ними и не оказывал надлежащую медицинскую помощь. Пленники не знали его настоящего имени и лишь несколько из них видели его лицо, большинство слышало только голос. Они прозвали его между собой "Доктор Зло".

Ключевым доказательством стало видео мероприятия медико-санитарной части №13, где четко видно и слышно врача. Около полсотни свидетелей подтвердили, что это именно он. По данным журналистов, Сорокину 35 лет, он имеет двоих детей и до 2022 года официально работал в медчасти, которая обслуживает колонию №10.

"Схемы" также обнаружили, что в 2022 году Сорокин получил грамоту за "за добросовестное выполнение общественных обязанностей и активное участие в жизни коллектива", а в соцсетях он открыто поддерживает российскую армию и пропаганду, используя символику "Z". Его семья вполне типична для России. Его отец ностальгирует по СССР и Сталиным, сестра – вышла за десантника из Тулы. Несмотря на отрицание самого Сорокина, его работу в колонии подтвердила кадровая сотрудница медчасти №13.

По данным журналистов, в конце 2024 года он пошел служить в российской армии под позывным "доктор". Его подразделение получает помощь от колонии №10 – в частности, оборудование, медикаменты и маскировочные сетки.

В том же расследовании "Схемы" идентифицировали и других работников медико-санитарной части №13 и администрацию колонии, которая, очевидно, знала о пытках и, вероятно, отдавала соответствующие приказы.

Что известно о новом пакете санкций ЕС против России?