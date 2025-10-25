ЄС ввів санкції проти "Доктора Зло", лікаря виправної колонії у Росії, який катував полонених

Європейський Союз запровадив санкції проти Іллі Сорокіна – лікаря виправної колонії №10 у Мордовії, якого журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода) ідентифікували як "Доктора Зло". Згідно з розслідуванням, цей медик знущався з українських військовополонених, відмовляв їм у лікуванні, застосовував тортури та приниження, що, ймовірно, призвело до смерті кількох полонених.

Його ім’я з’явилося у 19-му пакеті санкцій ЄС під номером 1976. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Дивіться також Окупанти полюють на українських фермерів: бійці "Азову" зафіксували воєнний злочин росіян

Що відомо про "Доктора Зло"?

У поясненні до санкцій зазначено, що Сорокін, відомий під прізвиськом "Доктор Зло", працює у колонії №10, де українських військовополонених піддавали нелюдському поводженню – від сексуального насильства до тортур електричним струмом. Він змушував полонених виконувати принизливі дії, співати російські пісні та ідеологічно їх "перевиховував". Такі дії ЄС визнав порушенням Женевських конвенцій.

Розслідування "Схем" від липня 2025 року показало, що Сорокін систематично катував і принижував українських бранців, утримуваних у колонії №10 з 2023 по 2025 роки. Журналісти встановили його особу через свідчення звільнених полонених і відкриті джерела – фото, відео та документи з сайту Федеральної служби виконання покарань Мордовії. Близько 150 колишніх військовополонених переглянули фото медперсоналу, і більшість впізнала саме Сорокіна.

Від джерел у правоохоронних органах "Схеми" отримали дані про 177 українських військовополонених, яким вдалося повернутись із мордовської колонії №10. Журналісти поговорили з декількома з них. Колишні полонені розповіли про медика, який знущався над ними і не надавав належну медичну допомогу. Бранці не знали його справжнього імені і лише декілька з них бачили його обличчя, більшість чула тільки голос. Вони прозвали його між собою "Доктор Зло".

Ключовим доказом стало відео заходу медико-санітарної частини №13, де чітко видно й чути лікаря. Близько пів сотні свідків підтвердили, що це саме він. За даними журналістів, Сорокіну 35 років, він має двох дітей і до 2022 року офіційно працював у медчастині, яка обслуговує колонію №10.

"Схеми" також виявили, що у 2022 році Сорокін отримав грамоту за "за сумлінне виконання громадських обов’язків і активну участь у житті колективу", а в соцмережах він відкрито підтримує російську армію та пропаганду, використовуючи символіку "Z". Його сім'я є цілком типовою для Росії. Його батько ностальгує за СРСР і Сталіним, сестра – вийшла за десантника з Тули. Попри заперечення самого Сорокіна, його роботу у колонії підтвердила кадрова співробітниця медчастини №13.

За даними журналістів, наприкінці 2024 року він пішов служити у російській армії під позивним "доктор". Його підрозділ отримує допомогу від колонії №10 – зокрема, обладнання, медикаменти та маскувальні сітки.

У тому ж розслідуванні "Схеми" ідентифікували й інших працівників медико-санітарної частини №13 та адміністрацію колонії, яка, вочевидь, знала про катування й, імовірно, віддавала відповідні накази.

Що відомо про новий пакет санкції ЄС проти Росії?