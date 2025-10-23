Про чергове порушення російськими військовими норм і звичаїв ведення війни повідомили в бригаді НГУ "Азов", передає 24 Канал.
Як загарбники воюють проти цивільних?
На перехопленому відео з ворожого FPV-дрона видно, як російські оператори цілеспрямовано атакують цивільних фермерів і їхню сільськогосподарську техніку, фактично влаштовуючи "сафарі" на беззбройних людей.
Дивіться кадри, що підтверджують воєнні злочини окупантів
Військові зазначають, що попри спроби Росії переконати світ, що її війська не завдають шкоди мирному населенню, ці кадри вкотре доводять протилежне. Так, окупанти свідомо нищать усе українське, прагнучи зруйнувати націю та її державність.
Це черговий військовий злочин, який додається до списку десятків тисяч інших порушень окупантами правил і звичаїв ведення війни,
– підкреслили в бригаді "Азов".
Що відомо про інші російські воєнні злочини?
Окупанти продовжують здійснювати терористичні напади проти мирного населення України. Упродовж останнього часу зафіксовано одразу кілька трагічних інцидентів, зокрема на Донеччині та Київщині.
У Покровську Донецької області російська ДРГ прорвалася до центральної частини міста та відкрила вогонь по цивільних у районі залізничного вокзалу. За попередньою інформацією, кілька людей загинули.
Ще один злочин окупанти скоїли 20 жовтня в селі Званівка на Донеччині. Російські військові розстріляли 5 місцевих мешканців. Вижила лише одна жінка, якій вдалося втекти з місця події.
На Київщині 22 жовтня ворожа атака забрала життя 4 мирних мешканців, серед яких 2 дітей. Унаслідок обстрілу зруйновано житлові будинки, виникли пожежі. Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 83-річну жінку, яка дивом вижила.
Крім того, днями стало відомо, що двох 16-річних хлопців з Мелітополя закатували у російському полоні, звинувативши у "тероризмі".