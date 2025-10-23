Об очередном нарушении российскими военными норм и обычаев ведения войны сообщили в бригаде НГУ "Азов", передает 24 Канал.

Как захватчики воюют против гражданских?

На перехваченном видео с вражеского FPV-дрона видно, как российские операторы целенаправленно атакуют гражданских фермеров и их сельскохозяйственную технику, фактически устраивая "сафари" на безоружных людей.

Смотрите кадры, подтверждающие военные преступления оккупантов

Военные отмечают, что несмотря на попытки России убедить мир, что ее войска не наносят вреда мирному населению, эти кадры в очередной раз доказывают обратное. Так, оккупанты сознательно уничтожают все украинское, стремясь разрушить нацию и ее государственность.

Это очередное военное преступление, которое добавляется к списку десятков тысяч других нарушений оккупантами правил и обычаев ведения войны,

– подчеркнули в бригаде "Азов".

Что известно о других российских военных преступлениях?