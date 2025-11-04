21 ноября должны вступить в силу американские санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти". Хотя они вызовут давление на российскую экономику, существует более действенный инструмент для ослабления Кремля.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, заметив, что говорится об ударах по России. Кроме того, из-за срока введения санкций существует определенный риск.

Что является более эффективным, чем санкции против России?

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО объяснил, что американские санкции против России – это действительно хорошо. Партнеры страны-агрессора уменьшают объемы закупок российской нефти, чтобы не иметь конфликта с законодательством США.

Однако Кульпа обратил внимание и на риски – санкции должны начать действовать с 21 ноября. К этому времени российский диктатор может "выбросить фокус", чтобы Трамп изменил свое решение и не вводил санкции.

"Эти санкции сразу должны иметь срок годности, ведь их могут отменить в любой момент. Удар от санкций будет ограничен, потому что эта пауза (до 21 ноября – 24 Канал) дает возможность переформатироваться и приспособиться", – сказал он.

В результате, ограничения не будут такими сильными, Россия просто будет зарабатывать на несколько долларов меньше за баррель нефти.

Должны понимать что санкции не приведут к распаду России. На самом деле удары стратегическим оружием и дронами по инфраструктуре России приносят больше убытков, чем санкции. Поэтому, если мы смотрим на давление на Россию, учитывая ее экономическую выносливость, интенсификация ударов является самым эффективным и реальным способом,

– подчеркнул он.

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО добавил, что остается наблюдать за отношениями США и Китая. Недавняя встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина может принести положительные результаты для сотрудничества стран, но одновременно негативный след для страны-агрессора.

Обратите внимание! Украинские дальнобойные дроны, созданные в небольших мастерских, способны преодолевать до тысячи километров на территории России. В общем они атаковали 16 крупных предприятий – а это почти 40% от всей нефтеперерабатывающей мощности России.

К чему приводят удары по России: кратко

Недавно украинские дроны совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез". Он является одним из ведущих НПЗ России с мощностью около 17 миллионов тонн в год. Таким образом Силы обороны продолжают подрывать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов.