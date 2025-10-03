Служба безопасности Украины продолжает разоблачать и задерживать тех, кто наводит российские ракеты на объекты энергетики. Там действуют на опережение.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас, передает 24 Канал.

Что известно об этом?

Эксперт считает, что при планировании ударов по энергетическим объектам враг ищет слабые места в нашей защите.

И здесь один из методов – найти "кротов", которые станут наводчиками. Однако, к счастью, СБУ таких "кротов" вовремя обезвреживает,

– подчеркивает Курпас.

Политолог вспомнил случай, когда Служба безопасности недавно разоблачила "крота" ФСБ в одной из ведущих энергокомпаний Украины.

Если бы предателя вовремя не задержали, то обесточенной могла остаться не только столица. Вред от такого крота измерился бы в сотнях миллионов долларов. Теперь же предатель "заедет" на пожизненное. Именно благодаря подчиненным Малюка, которые разоблачают кротов-наводчиков, наши города имеют электричество,

– считает эксперт.

Он также рассказал. что предупреждение россиянам поступило от президента.

"Недавно он сказал журналистам, что угрожая блэкаутом Киеву, в кремле должны знать, что будет блэкаут в Москве. Имея постоянные удары от дронов СБУ по НПЗ и километровые очереди за бензином, я бы, на месте россиян, к этим словам прислушался. Дроны Службы показали, что на территории РФ для них сейчас нет недосягаемых целей. Поэтому перед подчиненными Малюка сегодня стоит двойная задача. Атаковать объекты врага на его территории и ловить кротов-наводчиков на своей. И в обоих случаях СБУ действует на опережение, находясь на шаг впереди россиян", – резюмирует Курпас.

Напомним ранее стало известно, что СБУ разоблачила "крота" ФСБ в одной из энергокомпаний Украины. "Крот" должен был "слить" координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании. Речь идет о технологических хранилищах специализированных данных, которые обеспечивают бесперебойное функционирование энергетической системы всей Украины.