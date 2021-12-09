СБУ отыскала тело водителя BlaBlaCar Познякова, которого убили в 2016 году

9 декабря 2021 , 12:10
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Источник:

24 канал

Служба безопасности Украины нашла тело Тараса Познякова – водителя BlaBlaCar, которого убили в 2016 году. Предварительно правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Об этом в комментарии 24 каналу 9 декабря сообщил спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко.

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Автор: Олег Васьків