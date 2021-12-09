СБУ відшукала тіло водія BlaBlaCar Познякова, якого вбили у 2016 році
Джерело:24 канал
Співробітники СБУ знайшли тіло Тараса Познякова – водія BlaBlaCar, якого вбили у 2016 році. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
Про це у коментарі 24 каналу 9 грудня повідомив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко.
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Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони,
– сказав він.
За словами Артема Дехтяренка, співробітники спецслужби отримали та наразі перевіряють дані, які свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства.
"Кримінальне провадження кваліфіковане за статтею "Умисне вбивство", – додав речник СБУ.
Тіло знайшли раніше
ЗМІ пишуть, що тіло виявили поблизу траси "Житомир – Київ" ще коли було тепло, але не змогли упізнати. Минулого тижня стали відомі результати експертизи.
Відтак, вдалося встановити, що це труп львів'янина Тараса Познякова, якого вбили у 2016 році.
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