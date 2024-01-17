СБУ расследует обстоятельства незаконного прослушивания Bihus․Info

В сеть просочилось видео, где представители проекта Bihus.Info употребляют наркотики, а также аудиозапись, на которой они якобы заказывают "запрещенные вещества". СБУ отреагировала на инцидент.

Служба безопасности Украины изучает обстоятельства незаконной прослушки и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info.

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Защита работы СМИ

Служба безопасности Украины обратила внимание на этот скандальный материал и начала расследование. Ведомство попытается установить, кто и как сумел незаконно прослушать и снять журналистов с Bihus.Info.

Это дело будет рассматриваться по статье незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств получения информации.

По убеждению СБУ, прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ важна,

– говорится в официальном комментарии.

Там подчеркнули, что скрытой съемке нужно дать надлежащую правовую оценку, независимо от того, зафиксированы ли на ней или нет, факты возможного нарушения закона, касающиеся оборота наркотических веществ.

Что на видео и аудиозаписи

Вчера на просторах интернета появилась запись телефонного разговора, на котором отдельные работники журналистского проекта Bihus.Info обсуждают планы на празднование новогоднего корпоратива. В частности, они договариваются о заказе "травы". Кроме того, неизвестные выложили видео, на котором журналисты якобы употребляют наркотики. Это происходит в загородном комплексе под Киевом, где праздновали корпоратив.

В заголовке видео указано, что запрещенные вещества употребляли медийщики, хотя на самом деле их на опубликованных кадрах нет. Единственная журналистка, которая якобы заказывала наркотики, была Мария Землянская.

Также на видео были:

Анастасия Соснова – помощница по организационным вопросам и SMM-специалист Bihus.Info;

Екатерина Чулкова – главный водитель-оператор;

Дмитрий Шанчук – водитель-оператор;

Андрей Толяренко – водитель-оператор;

Богдан Соломахин – ответственный по вопросам безопасности;

Юлия Федун – SMM-специалист.

Как отреагировали в Bihus.Info

Руководитель проекта Денис Бигус подтвердил, что представители Bihus.Info употребляли наркотики. Однако это были операторы, а не журналисты. Мужчина заверил, что после этого инцидента нарушителей уволили и им уже ищут замену.

Кроме того, все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сделают тесты на употребление наркотиков. Результаты тестов будут обнародованы в телеграм-канале журналистского проекта.

В то же время Бигус заявил о нарушении прав сотрудников редакции. Ведь неизвестные незаконно их прослушивали и снимали.