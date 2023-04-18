Гетманцев и Укравтодор

Владимир Демишкан – приятель беглого экс-президента Виктора Януковича – несколько раз возглавлял Укравтодор (в те времена это была одна из ячеек коррупционного "распила" бюджетных денег). Семья Демишкана конвертировала его громкую должность в свой частный бизнес.

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Когда Демишкан в 2010 году возглавил Укравтодор, особые бонусы получили две компании: "Дор-строй" и "Юникострой". Случилось "чудо", и им удалось вместе "натендерить" 1,5 миллиарда. Иногда контракты просто дарили. Единственным основанием для таких "сюрпризов" было поручение Януковича.

Интересно, что соучредительницей "Дор-строй" и "Юникострой" была жена Демишкана – Ирина. Незадолго до последнего назначения Демишкана эти фирмы начали в экстренном порядке переоформлять и зашифровывать. Произошли интересные метаморфозы:

"Юникострой" стал дочерней компанией "Дор-строя";

"Дор-строй" стал типичной "матрешкой".

Впоследствии к списку добавилась еще одна подобная компания.

В 2012 году Демишкан становится нардепом. В то же время все "работает" и дальше.

Еще в 2012 году журналисты обрели интересную доверенность. В нем говорится, что интересы одной из британских "контор" представляли Гетманцев и еще одна юристка. Эту доверенность выдали еще в 2010 году.

Также вспоминают Гетманцева еще в уставе "Дор-Строй": он ведет дела двух основных владельцев "карточного бизнеса".

Контракт на юридическое обслуживание Укравтодора Jurimex Гетманцева получает в том же 2010 году.

Незаконной "изюминкой" всего является то, что официально "Дор-Строй" и "Юникострой" – хронически убыточны. Если нет прибыли, нет налога на прибыль. В то же время бухгалтера "Дор-Строя" суд признал виновной в занижении налога на прибыль в размере 7 миллионов гривен, а еще НДС – на почти 4 миллиона. Это сумма – всего за месяц.

Вывод: бизнес, представлявший Гетманцев, "косил" от налогов. Об этом свидетельствуют данные налоговой, а подтверждают суды.

В то же время этой незаконной "идиллии" настал конец. Демишкан убегает в Россию. Очевидно, он живет где-то в Сочи у моря.

Тем временем директором двух британских фирм становится Валентина Лупандина – почти 90-летняя двоюродная бабушка Гетманцева. В 2015 году она выводит компании из "Дор-Строй". Основная часть компании переходит на украинское ООО "Трейдинг Север", записанное на юристку Jurimex. Так проходит несколько лет. За это время "Дор-Строй" натендерит еще 150 миллионов и упрямо не будет платить налоги.

Гетманцев и мамины активы

Вступив в команду Владимира Зеленского в 2019 году, Гетманцев задекларировал маму. А с ней – бизнес, недвижимость, автомобили.

Следует заметить, что мама Гетманцева – основательница одного из самых известных в Украине туроператоров TPG. Интересно, что TPG есть в декларации. В то же время кипрская TPG записана на другую кипрскую компанию – Dunkley marketing LTD. Но та, в свою очередь, непосредственно принадлежит матери Гетманцева. Dunkley marketing LTD в декларации "забыли". Однако эта компания внесла значительный вклад в семейный бизнес.

Еще в 2012 – 2013 годах Dunkley marketing LTD получила более миллиона евро от бельгийского оффшора. Оффшор – глухой, поэтому откуда взялись деньги, неизвестно. За некоторое время эта сумма разошлась. Около миллиона евро Dunkley marketing LTD одолжила французской компании Елены Гетманцевой. Дороги этих денег ведут в живописный французский городок на границе со Швейцарией.

Бизнес в Крыму

В Jurimex еще с конца 2000-х клиентом был солидный крымский клиент – гостиничный комплекс "Рипарио" (в советское время – "Прибрежный"), расположенный под Ялтой. Его владельцем стал этакий судейско-прокурорский клан. Сначала "Рипарио" оформляют на родственников, а затем – на британскую компанию. Ее следы ведут на Кипр – в компанию, которую использовали, чтобы скрыть семейный бизнес Демишкана. Кроме того, пакет акций получила Ирина Мельниченко – совладелица "Рипарио" и партнер Гетманцева. Гетманцев подтверждает, что его юристы вели дела гостиницы и целой группы разных бизнесов, так называемым "фасадом" которых была Мельниченко.

До 2014 года компания Jurimex предоставляла им целый спектр услуг. Осенью 2014 года – после оккупации Крыма – Мельниченко летит в Москву. Тогда в российском реестре возникли клоны украинских компаний, на которые заведена недвижимость и денежные потоки гостиничного бизнеса под Ялтой. Фактически бизнес признал юрисдикцию России и стал платить налоги стране-террористке. Налоги Мельниченко также уходят в бюджет России. Кроме того, две компании, на которых "висят" два дома и нежилые помещения, тоже начинают платить налоги оккупантам. Миноритарную долю компаний имел Гетманцев.

Гетманцев подчеркнул, что Jurimex прекратил сопровождать оставшиеся в Крыму компании. Однако юридическое сопровождение "Прибрежного" еще в 2022 году продолжал вести Дмитрий Махаринский – глава представительства Jurimex в Крыму до 2014 года.

Кроме того, Махаринский ведет дела российского клона одной из фирм Елены Гетманцевой. Речь идет о ее арендном бизнесе. Мать Гетманцева имеет помещение в Симферополе.

Сам Гетманцев заявил, что помещение пока потеряно. Оно вернется после деоккупации Крыма. В то же время, компания имеет свою фирму-клона. Она зарегистрирована в том же помещении. Директор – Махаринский. К 2016 году клон висел на компании Dunkley marketing LTD – кипрском "кошельке" из структуры туристического бизнеса матери Гетманцева.

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Что говорит сам Гетманцев

Сам Гетманцев заявил, что компания Jurimex действительно пыталась сотрудничать с Укравтодором. В то же время, проектов, необходимых, чтобы сформировать нужное портфолио, не было. Поэтому некоторые проекты вообще делались без четких обязательств по оплате.

Учитывая такое положение дел и публичный резонанс с некоторыми действиями клиента, мы наконец самостоятельно вышли из этого проекта,

– заявил Гетманцев.

Он отметил, что за годы компания Jurimex получила от Укравтодора всего 407 тысяч гривен.

Также Гетманцев заверил, что Jurimex не ведет никаких бизнесов в Крыму с 2014 года. Компания действительно имела юриста в Крыму. В то же время его уволили еще в мае 2014 года.

Кроме того, Гетманцев заметил, что отразил в декларации все активы матери, о которых знал или о которых смог найти сведения.