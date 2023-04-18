Гетманцев та Укравтодор

Володимир Демішкан – приятель експрезидента-втікача Віктора Януковича – декілька разів очолював Укравтодор (у ті часи це був один з осередків корупційного "попилу" бюджетних грошей). Родина Демішкана конвертувала його гучну посаду у свій приватний бізнес.

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Коли Демішкан у 2010 році очолив Укравтодор, особливі бонуси отримали двіі компанії: "Дор-строй" та "Юнікобуд". Сталося "диво", і їм вдалося разом "натендерити" 1,5 мільярда. Іноді контракти просто дарували. Єдиною підставою для таких "сюрпризів" було доручення Януковича.

Цікаво, що співзасновницею "Дор-строй" та "Юнікобуд" була дружина Демішкана – Ірина. Незадовго до останнього призначення Демішкана ці фірми почали в екстреному порядку переоформлювати та зашифровувати. Відбулися цікаві метаморфози:

"Юнікобуд" став дочірньою компанією "Дор-строя";

"Дор-строй" став типовою "матрьошкою".

Згодом до списку додалася ще одна така компанія.

У 2012 році Демішкан стає нардепом. Водночас все "працює" й надалі.

Ще у 2012 році журналісти знайшли цікаву довіреність. У ній мовиться, що інтереси однієї з британських "контор" представляли Гетманцев та ще одна юристка. Цю довіреність видали ще у 2010 році.

Також згадують Гетманцева ще у статуті "Дор-Строя": він веде справи двох основних власників "карткового бізнесу".

Контракт на юридичне обслуговування Укравтодору Jurimex Гетманцева отримує у тому ж 2010.

Незаконною "родзинкою" усього є те, що офіційно "Дор-Строй" та "Юнікобуд" – хронічно збиткові. Якщо немає прибутку, немає податку на прибуток. Водночас бухгалтерку "Дор-Строя" суд визнав винною у заниженні податку на прибуток у розмірі 7 мільйонів гривень, а ще ПДВ – на майже 4 мільйони. Це сума – лише за місяць.

Висновок: бізнес, який представляв Гетманцев, "косив" від податків. Про це свідчать дані податкової, а підтверджують суди.

Водночас цій незаконній "ідилії" настав кінець. Демішкан тікає до Росії. Вочевидь, він живе десь у Сочі біля моря.

Тим часом директоркою двох британських фірм стає Валентина Лупандіна – майже 90-річна двоюрідна бабуся Гетманцева. У 2015 році вона виводить компанії з "Дор-Строя". Основна частка компанії переходить на українське ТОВ "Трейдінг Північ", записане на юристку Jurimex. Так минає декілька років. За цей час "Дор-Строй" "натендерить" ще 150 мільйонів та вперто не платитиме податки.

Гетманцев та мамині активи

Долучившись до команди Володимира Зеленського у 2019 році, Гетманцев задекларував маму. А з нею – бізнес, нерухомість, автомобілі.

Варто зауважити, що мама Гетманцева – засновниця одного з найвідоміших в Україні туроператорів TPG. Цікаво, що TPG є у декларації. Водночас кіпрська TPG записана на іншу кіпрську компанію – Dunkley marketing LTD. Та своєю чергу безпосередньо належить матері Гетманцева. Dunkley marketing LTD у декларації "забули". Однак ця компанія зробила значний внесок у сімейний бізнес.

Ще у 2012 – 2013 роках Dunkley marketing LTD отримала понад мільйон євро від бельгійського офшору. Офшор –глухий, тому звідки взялися гроші, невідомо. Упродовж певного часу ця сума розійшлася. Близько мільйона євро Dunkley marketing LTD позичила французькій компанії Олени Гетманцевої. Дороги цих грошей ведуть у мальовниче французьке містечко на кордоні зі Швейцарією.

Бізнес у Криму

У Jurimex ще з кінця 2000-х клієнтом був солідний кримський клієнт – готельний комплекс "Ріпаріо" (за радянських часів – ПАТ "Прибережний"), розташований під Ялтою. Його власником став такий собі суддівсько-прокурорський клан. Спершу "Ріпаріо" оформлюють на родичів, а згодом – на британську компанію. Її сліди ведуть на Кіпр – до компанії, яку використовували, аби приховати сімейний бізнес Демішкана. Окрім того, пакет акцій отримала Ірина Мельніченко – співвласниця "Ріпаріо" та партнерка Гетманцева. Гетманцев підтверджує, що його юристи вели справи готелю та цілої групи різних бізнесів, так званим "фасадом" яких була Мельніченко.

До 2014 року компанія Jurimex надавала їм цілий спектр послуг. Восени 2014 року – після окупації Криму – Мельніченко летить до Москви. Тоді у російському реєстрі виникли клони українських компаній, на які була заведена нерухомість та грошові потоки готельного бізнесу під Ялтою. Фактично бізнес визнав юрисдикцію Росії та почав платити податки країні-терористці. Податки Мельніченко також йдуть у бюджет Росії. Окрім того, дві компанії, на яких "висять" два будинки та нежитлові приміщення, також починають сплачувати податки окупантам. Міноритарну долю у цих компаніях мав Гетманцев.

Гетманцев наголосив, що Jurimex припинив супроводжувати компанії, які залишилися у Криму. Однак юридичний супровід "Прибережного" ще у 2022 продовжував вести Дмитро Махаринський – очільник представництво Jurimex у Криму до 2014 року.

Окрім того, Махаринський веде справи російського клона однієї з фірм Олени Гетманцевої. Мовиться про її орендний бізнес. Мати Гетманцева має приміщення у Сімферополі.

Сам Гетманцев заявив, що приміщення наразі втрачене. Воно повернеться після деокупації Криму. Водночас компанія має свою фірму-клона. Вона зареєстрована у тому ж приміщенні. Директор – Махаринський. До 2016 року клон висів на компанії Dunkley marketing LTD – кіпрському "гаманці" зі структури туристичного бізнесу матері Гетманцева.

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Що каже сам Гетманцев

Сам Гетманцев заявив, що компанія Jurimex справді намагалася співпрацювати з Укравтодором. Водночас проєктів, необхідних, аби сформувати потрібне портфоліо, не було. Тому деякі проєкти взагалі робили без чітких зобов'язань з оплати.

Враховуючи такий стан справ та публічний резонанс з деякими діями клієнта, ми врешті-решт самостійно вийшли з цього проєкту,

– заявив Гетманцев.

Він наголосив, що за роки компанія Jurimex отримала від Укравтодору лише 407 тисячі гривень.

Також Гетманцев запевнив: Jurimex не веде жодних бізнесів у Криму з 2014 року. Компанія справді мала юриста у Криму. Водночас його звільнили ще у травні 2014 році.

Окрім того, Гетманцев зауважив, що відобразив у декларації всі активи матері, про які знав, або про які зміг знайти відомості.