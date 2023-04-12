У бюджеті немає на це коштів. Про це заявив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

До теми Деяким українцям вріжуть зарплати, щоб повернути 30 тисяч військовим

Поправка не гарантує проведення виплати

За словами Гетманцева, у поправці Дмитра Разумкова до законопроєкту N8312 пропонується збільшити витрати на виплати військовим без фактичного джерела, коштом якого це вдасться зробити.

Він передбачив видатки бюджету на 154 мільярди, а компенсатори коштом скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тисяч гривень він нараховує лише 2 з половиною мільярди. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти,

– пояснив голова комітету.

Він додав, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші.

"Я хочу побачити від нього (Разумкова – 24 Канал) розрахунки. І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо", – підсумував Гетманцев.

Варто прочитати Проголосувати це одне, а інше – профінансувати, – Подоляк про доплату 30 тисяч військовим

Коротко про 30 тисяч надбавки для військових

Верховна Рада 10 квітня проголосувала за поправку в законопроєкт щодо регулювання окремих аспектів здійснення заходів примусового відчуження майна під час дії правового режиму воєнного стану. Завдяки цьому можна повернути щомісячні виплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень.

За словами депутатів, надбавку пропонують повернути шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств – до 10 мінімальних зарплат. У Раді заявляють, що ці обмеження – це "дуже мала економія", щоб повноцінно повернути військовим виплати.

Варто зауважити, що порядок виплат військовим змінили 1 лютого. Відтоді виплати залежать від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань. Зокрема, надбавку в 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім, хто виконує бойові завдання на передовій, а 30 тисяч – тим, хто працює на фронті, але не бере участі в боях.