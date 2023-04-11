Нагадуємо, що у лютому уряд скасував доплати військовим, які знаходяться в тилу. Однак вже у березні була зареєстрована петиція щодо скасування такого рішення.

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Відтак 10 квітня у Верховній Раді проголосували про повернення надбавок не лише військовим, але й поліцейським та працівникам ДСНС.

Кому вріжуть зарплати

За словами нардепа Ярослава Железняка, рішення про повернення надбавок для військових має деякий нюанс. А саме те, що кошти захисникам будуть виплачуватися коштом економії на скороченні заробітних плат для державних службовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат).

Крім того, найімовірніше, що державний бюджет потрібно буде підкоригувати для того, щоб вистачило коштів на все.

Обмеження на зарплати до 10 мінзарплат – це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 мільярда гривень,

– додав Железняк.

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На скільки підвищили військові пенсії

Після весняної індексації військова пенсія збільшилася на 1 200 гривень. Відтак середній розмір виплат зараз дорівнює 10 575 гривень.

Ми проіндексували понад 553 тисячі пенсій, середній розмір підвищення військової пенсії склав на рівні 1 200 гривень. Після індексації з 1 березня середній розмір пенсійної вплати військових пенсіонерів склав понад 10 575 гривень,

– розповіла Ірина Ковпашко, заступниця голови правління Пенсійного фонду України.

Крім того, варто зазначити, що з 1 січня 2023 року встановлено щомісячні грошові виплати окремим категоріям осіб.

Це тим, кому надано звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", особам, яких після 2014 року нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, "За мужність" трьох ступенів або княгині Ольги трьох ступенів.