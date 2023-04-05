Зарплати військових: що змінилося
Нагадуємо, що на початку повномасштабного вторгнення усі захисники України отримували мінімальний розмір доплати до заробітних плат у розмірі 30 тисяч гривень. Однак зараз надбавки отримуватимуть лише ті, хто безпосередньо виконує бойові завдання.
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Однак, якщо порівняти зарплату, яку отримував стрілець, минулого року вона становила понад 40 тисяч гривень, а якщо військовий був залучений до бойових дій – 113 тисяч гривень.
Що отримають військові у квітні
Цьогоріч військовослужбовець отримає такі кошти, якщо він:
- не включений до складу угруповань військ та не виконує бойових завдань – 20 587 гривень,
- виконує бойові (спеціальні) завдання – 50 587 гривень,
- бере участь безпосередньо у бойових діях – 120 587 гривень.
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Зарплати військових у 2023 році / Інфографіка Сухопутних військ ЗСУ