Зараз цей законопроєкт все ще на опрацюванні у профільному комітеті. В чому причина критики змін у нарахуванні винагороди бійцям, розбиралися журналісти 24 Каналу.

Цікаво Кабмін змінив правила оподаткування доходу військових

Наразі право на додаткову винагороду, яка була основною складовою зарплатні військового, мають лише ті захисники, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Найвищу винагороду розміром в 100 000 гривень тепер отримують виключно бійці, які виконують завдання на передовій лінії. Сили забезпечення на другій лінії отримують уже 30 000 гривень.

Щодо виплат в 50 000 гривень є декілька нюансів. За новими правилами їх отримуватимуть ті бійці, які несуть службу у складі певного управління, у тому числі поза зоною ведення бойових дій.

Щ Олександр Золотухін Юрист, член Національної асоціації адвокатів України Виплати у розмірі 50 тисяч гривень надаються не лише у випадку виконання бойових завдань, а можуть також бути закріплені за певним управлінням. Тобто, військовий може, наприклад, проходити службу у Києві, але при цьому отримувати додаткову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. У цей момент інші військові можуть бути значно ближче до фронту і при цьому отримувати лише базову зарплатню.

Що стосується виплат в 30 тисяч гривень, то вони надаються тим бійцям, які проходять службу на територіях, включених до районів ведення бойових дій, які щомісяця визначає Головнокомандувач. Тобто, ті військові, які живуть в землянках та окопах, але не на територіях, що офіційно є зонами бойових дій, не отримують додаткових виплат.

За словами офіцера юридичної служби ЗСУ, що вирішив зберегти анонімність, є деякі території, які не визначені останнім наказом Головнокомандувача, але межують з Росією та постійно обстрілюються ворогом. Так відбувається, наприклад, у Вовчанській територіальній громаді,

Бійцям для того, щоб нести службу у надскладних умовах, потрібна мотивація. Її стало менше, адже на голі виплати вони навіть не можуть повністю забезпечити свої сім'ї, що знаходяться у тилу,

– каже юрист.

Через те, що зарплатня військових поза передовою лінією суттєво зменшилася, почастішали випадки, коли ті захисники, які мають підстави для звільнення, почали їх використовувати, каже співрозмовник.

Як визначаються райони ведення бойових дій

Райони ведення бойових дій щомісяця визначаються наказом Головнокомандувача. В останньому наказі від 17 березня до таких районів було віднесено більше територіальних громад. Однак, і на цей раз багато територій, які прилягають кордону з Росією та обстрілюються ворогом, не було включено до переліку.

24 Канал надсилав запит щодо логіки визначення районів ведення бойових дій, однак у Міноборони не надали коментарів.

Яку винагороду отримують строковики

Скасування додаткової винагороди стосувалося у тому числі й тих, хто несе строкову службу поза межами зони бойових дій. Варто зазначити, що ті строковики, які несли службу на момент вторгнення, не були демобілізовані. Однак, ті, хто ніс строкову службу, під час війни почали отримувати таке ж саме грошове забезпечення, як і інші військові.

Логіка призначення додаткових виплат

Згідно із наказом Міноборони, починаючи з лютого цього року було впроваджено нові умови призначення доплат військовослужбовцям.

Доплата у розмірі 100 000 гривень

Призначається тим захисникам, які беруть безпосередню участь у бойових діях і виконують завдання:

На лінії бойового зіткнення з противником;

у районах ведення воєнних дій з виявлення повітряних цілей противника;

із здійснення польотів у районах ведення воєнних дій, ведення повітряного бою;

у районах ведення воєнних дій у складі підрозділу ракетних військ і артилерії;

на території противника (в тому числі між позиціями військ противника та своїх військ);

з вогневого ураження повітряних або морських цілей противника;

з виводу повітряних суден з-під удару противника;

кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії (але поза межами внутрішніх акваторій);

медичному персоналу медичних частин та підрозділів у районах ведення воєнних дій;

з відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;

Доплата 50000 гривень

Призначається військовим, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно (у тому числі поза районами ведення бойових дій).

Доплата 30000 гривень

Цю винагороду отримують військовослужбовці, які виконують бойові завдання:

у складі діючих угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних дій.

військовослужбовцям, які відряджені до складу військових адміністрацій у районах ведення воєнних дій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, щомісячно держбюджет України отримує 80 мільярдів гривень доходів, а на військову кампанію витрачається 130 мільярдів. Тому, як наголошує міністр фінансів Сергій Марченко, ключова задача зараз – створити умови для фінансування військового бюджету.