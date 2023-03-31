Сейчас этот законопроект все еще на проработке в профильном комитете. В чем причина критики изменений в начислении вознаграждения бойцам, разбирались журналисты 24 канала.

Интересно Кабмин изменил правила налогообложения дохода военных

Право на дополнительное вознаграждение, которое было основной составляющей зарплаты военного, имеют только те защитники, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Наивысшее вознаграждение в размере 100 000 гривен теперь получают исключительно бойцы, выполняющие задания на передовой линии. Силы обеспечения второй линии получают уже 30 000 гривен.

Относительно выплат в 50 000 гривен есть несколько нюансов. По новым правилам их будут получать бойцы, которые несут службу в составе определенного управления, в том числе вне зоны ведения боевых действий.

Щ Александр Золотухин Юрист, член Национальной ассоциации адвокатов Украины Выплаты в размере 50 тысяч гривен предоставляются не только в случае выполнения боевых задач, но могут также быть закреплены за определенным управлением. То есть военный может, например, проходить службу в Киеве, но при этом получать дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен. В этот момент другие военные могут быть гораздо ближе к фронту и при этом получать только базовую заработную плату.

Что касается выплат в 30 тысяч гривен, то они предоставляются тем бойцам, которые проходят службу на территориях, включенных в районы ведения боевых действий, которые ежемесячно определяет Главнокомандующий. То есть те военные, которые живут в землянках и окопах, но не на территориях, которые официально являются зонами боевых действий, не получают дополнительных выплат.

По словам офицера юридической службы ВСУ, решившего сохранить анонимность, есть некоторые территории, которые не определены последним приказом Главнокомандующего, но граничат с Россией и постоянно обстреливаются врагом. Так происходит, например, в Волчанской территориальной общине.

Бойцам для того, чтобы нести службу в сверхсложных условиях, нужна мотивация. Ее стало меньше, ведь на голые выплаты они даже не могут полностью обеспечить свои находящиеся в тылу семьи.

– говорит юрист.

Из-за того, что зарплата военных вне передовой линии существенно уменьшилась, участились случаи, когда те защитники, которые имеют основания для увольнения, начали их использовать, говорит собеседник.

Как определяются районы ведения боевых действий

Районы ведения боевых действий ежемесячно определяются приказом Главнокомандующего. В последнем приказе от 17 марта к таким районам было отнесено больше территориальных общин. Однако и на этот раз многие территории, прилегающие к границе с Россией и обстреливаемые врагом, не были включены в перечень.

24 Канал направлял запрос о логике определения районов ведения боевых действий, однако в Минобороны не предоставили комментариев.

Какое вознаграждение получают срочники

Отмена дополнительного вознаграждения касалась в том числе и тех, кто несет срочную службу вне зоны боевых действий. Стоит отметить, что срочники, которые несли службу на момент вторжения, не были демобилизованы. Однако те, кто нес срочную службу, во время войны начали получать такое же денежное довольствие, как и другие военные.

Логика назначения дополнительных выплат

Согласно приказу Минобороны, начиная с февраля этого года были введены новые условия назначения доплат военнослужащим.

Доплата в размере 100 000 гривен

Назначается защитникам, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях и выполняют задачи:

на линии боевого столкновения с противником;

в районах ведения военных действий по выявлению воздушных целей противника;

по совершению полетов в районах ведения военных действий, ведения воздушного боя;

в районах ведения военных действий в составе подразделения ракетных войск и артиллерии;

на территории противника (в том числе между позициями войск противника и своих войск);

по огневому поражению воздушных или морских целей противника;

по выводу воздушных судов из-под удара противника;

кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории (но вне внутренних акваторий);

медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений в районах военных действий;

по отражению вооруженного нападения на охраняемые объекты, освобождению таких объектов в случае их захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой;

Доплата 50000 гривен

Назначается военным, выполняющим боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районов ведения боевых действий).

Доплата 30000 гривен

Это вознаграждение получают военнослужащие, выполняющие боевые задания:

в составе действующих группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Сил обороны государства, развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных действий.

военнослужащим, командированным в состав военных администраций в районах ведения военных действий.

Напомним, ранее мы сообщали, ежемесячно госбюджет Украины получает 80 миллиардов гривен доходов, а на военную кампанию тратится 130 миллиардов. Поэтому, как отмечает министр финансов Сергей Марченко, ключевая задача сейчас – создать условия для финансирования военного бюджета.