Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации.
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На прошлой неделе Верховная рада поддержала изменения в госбюджет, которыми увеличены расходы на военные нужды. По словам Министра, в этом году важно собрать запланированные налоги, однако кардинальных налоговых изменений не планируется.
Напомним, Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2023 год, увеличив оборонные расходы на 518 млрд грн.
На что будут направлены выделенные средства
- Часть денег будет направлена на нужды военных: денежное довольствие, питание, производство и закупку БпЛА. Глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа пояснила, что потребность в увеличении расходов на деятельность всех видов и родов войск обусловлена увеличением численности военнослужащих.
- Остальную часть средств распределят между силовыми ведомствами для выплаты денежной помощи военным, подготовку кадров и войск, строительство фортификационных сооружений, закупку технического оборудования и т.д.