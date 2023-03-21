Законопроект №9105 предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 миллиарда гривен. Закон вступит в силу после подписи президентом.
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Деньги на оборонную и безопасность
В частности, 518 миллиардов гривен направляется на нужды военных: денежное довольствие, питание, производство и закупку БПЛА.
Глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа пояснила, что потребность в увеличении расходов на деятельность всех видов и родов войск обусловлена увеличением численности военнослужащих.
Какие ведомства получат дополнительное финансирование
- Министерство обороны – 372,5 миллиарда гривен (на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск);
- Министерство внутренних дел – 98,4 миллиарда гривен, которые распределяются между Государственной пограничной службой, Нацгвардией, ГСЧС и Нацполицией;
- Госспецсвязи – 31,6 миллиарда гривен, прежде всего на "обеспечение специальной техникой и оборудованием";
- Служба безопасности – 9,3 миллиарда гривен;
- Главное управление разведки МО – 4,6 миллиарда гривен;
- Управление государственной охраны – 961,9 миллиона гривен на охрану органов государственной власти и должностных лиц;
- Служба внешней разведки – 807 миллиона гривен;
- Национальное антикоррупционное бюро – 50,6 миллиона гривен.
Фонд государственного бюджета
Также 19 миллиардов гривен направляется на пополнение резервного фонда государственного бюджета, который используется для непредвиденных и неотложных мер. 19 миллиардов используют на:
- выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих – не менее 3 миллиардов гривен в 2023 году;
- строительство фортификационных сооружений – не менее 2 миллиардов гривен.
Покрытие дополнительных расходов
Источниками покрытия таких дополнительных расходов предлагается определить:
- 419,3 миллиарда гривен – увеличение дефицита государственного бюджета, то есть фактически из-за внутренних и внешних заимствований;
- 60,7 миллиарда гривен – увеличение доходов бюджета вследствие увеличения поступления НДФЛ, НДС с произведенных товаров и части чистой прибыли государственных банков;
- 50,3 миллиарда гривен – сокращение расходов на обслуживание государственного долга;
- 6,9 миллиарда гривен – уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.