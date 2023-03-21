Законопроект №9105 предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 миллиарда гривен. Закон вступит в силу после подписи президентом.

Обратите внимание ЕС предоставил Украине второй транш на 1,5 миллиарда евро

Деньги на оборонную и безопасность

В частности, 518 миллиардов гривен направляется на нужды военных: денежное довольствие, питание, производство и закупку БПЛА.

Глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа пояснила, что потребность в увеличении расходов на деятельность всех видов и родов войск обусловлена увеличением численности военнослужащих.

Какие ведомства получат дополнительное финансирование

Министерство обороны – 372,5 миллиарда гривен (на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск);

– 372,5 миллиарда гривен (на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск); Министерство внутренних дел – 98,4 миллиарда гривен, которые распределяются между Государственной пограничной службой, Нацгвардией, ГСЧС и Нацполицией;

– 98,4 миллиарда гривен, которые распределяются между Государственной пограничной службой, Нацгвардией, ГСЧС и Нацполицией; Госспецсвязи – 31,6 миллиарда гривен, прежде всего на "обеспечение специальной техникой и оборудованием";

– 31,6 миллиарда гривен, прежде всего на "обеспечение специальной техникой и оборудованием"; Служба безопасности – 9,3 миллиарда гривен;

– 9,3 миллиарда гривен; Главное управление разведки МО – 4,6 миллиарда гривен;

МО – 4,6 миллиарда гривен; Управление государственной охраны – 961,9 миллиона гривен на охрану органов государственной власти и должностных лиц;

– 961,9 миллиона гривен на охрану органов государственной власти и должностных лиц; Служба внешней разведки – 807 миллиона гривен;

– 807 миллиона гривен; Национальное антикоррупционное бюро – 50,6 миллиона гривен.

Фонд государственного бюджета

Также 19 миллиардов гривен направляется на пополнение резервного фонда государственного бюджета, который используется для непредвиденных и неотложных мер. 19 миллиардов используют на:

выплату единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих – не менее 3 миллиардов гривен в 2023 году;

строительство фортификационных сооружений – не менее 2 миллиардов гривен.

Покрытие дополнительных расходов

Источниками покрытия таких дополнительных расходов предлагается определить: