Законопроєкт №9105 передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 мільярда гривень. Закон набуде чинності після підпису президентом.

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Гроші на оборонну та безпеку

Зокрема, 518 мільярдів гривень спрямовується на потреби військових: грошове забезпечення, харчування, та виробництво і закупівлю БПЛА.

Голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа пояснила, що потреба у збільшенні видатків на діяльність усіх видів і родів військ зумовлена збільшенням чисельності військовослужбовців.

Які відомства отримають додаткове фінансування

Міністерство оборони – 372,5 мільярди гривень (на забезпечення діяльності ЗСУ, підготовку кадрів і військ тощо);

– 372,5 мільярди гривень (на забезпечення діяльності ЗСУ, підготовку кадрів і військ тощо); Міністерство внутрішніх справ – 98,4 мільярда гривень, які розподіляються між Державною прикордонною службою, Нацгвардією, ДСНС та Нацполіцією;

– 98,4 мільярда гривень, які розподіляються між Державною прикордонною службою, Нацгвардією, ДСНС та Нацполіцією; Держспецзв’язку – 31,6 мільярда гривень, передусім на "забезпечення спеціальною технікою та обладнанням";

– 31,6 мільярда гривень, передусім на "забезпечення спеціальною технікою та обладнанням"; Служба безпеки – 9,3 мільярда гривень;

– 9,3 мільярда гривень; Головне управління розвідки МО – 4,6 мільярда гривень;

МО – 4,6 мільярда гривень; Управління державної охорони – 961,9 мільйона гривень на охорону органів державної влади та посадовців;

– 961,9 мільйона гривень на охорону органів державної влади та посадовців; Служба зовнішньої розвідки – 807 мільйона гривень;

– 807 мільйона гривень; Національне антикорупційне бюро – 50,6 мільйона гривень.

Фонд державного бюджету

Також 19 мільярдів гривень спрямовується на поповнення Резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів. 19 мільярдів використають на:

виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців – не менше 3 мільярди гривень у 2023 році;

будівництво фортифікаційних споруд – не менше 2 мільярди гривень.

Покриття додаткових видатків

Джерелами покриття таких додаткових видатків пропонується визначити: