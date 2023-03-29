Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації.

Цікаво У війни з'явилася ціна, – опозиціонер про те, як її відчувають пересічні росіяни

Минулого тижня Верховна рада підтримала зміни до держбюджету, якими збільшено видатки на військові потреби. За словами міністра, цього року важливо зібрати заплановані податки, проте кардинальних податкових змін не планується.

Нагадаємо, Верховна рада внесла зміни до державного бюджету України на 2023 рік, збільшивши оборонні видатки на 518 мільярдів гривень.

На що буде спрямовано виділені кошти