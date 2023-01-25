Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Він припустив, що теперішня ситуація може призвести до розпаду Росії.

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Російські ЗМІ повідомили, що міський суд Москви ліквідував правозахисну організацію Росії Московську Гельсінську групу. Також Держдума ухвалила закон, що дозволяє депутатам не оприлюднювати декларації про свої доходи.

Наслідки російських рішень

Олевський зауважив, коли інформація про дохід депутатів перебувала у відкритому доступі, росіяни знали про розміри статків депутатів, зароблених незаконним способом.

Тепер, коли декларації публікуватися не будуть почне з'являтися міфотворчість про те, які вони неймовірно багаті, які в них неймовірні замки, яке заборонено-солодке і невідоме це життя,

– підкреслив журналіст.

Він переконаний, що подібна міфотворчість призведе до великого розшарування, яке існує в диктаторських режимах, який зараз створює Путін.

"Це розшарування може стати запорукою майбутнього звільнення росіян", – зауважив Олевський.

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Росіяни відчули ціну війни

Опозиціонер повідомив, що росіяни уже починають страждати. В Росії в кілька разів зросли ціни на споживчі товари: від ліків до їжі, що стало помітним після січня 2023 року.

Вони не були помітні до цього. І, здавалося, що у війни немає ціни. Та ні, у війни є ціна,

– наголосив мовець.

Розшарування в Росії може обернутися непередбачуваними наслідками, переконаний Олевський. Варто врахувати кількість зброї, людей, що втратили здоров’я та психіку на війні, сутички еліт між собою та розділ власності, який почнеться.

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