В бюджете нет на это средств. Об этом заявил глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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Поправка не гарантирует выплаты

По словам Гетманцева, в поправке Дмитрия Разумкова к законопроекту N8312 предлагается увеличить расходы на выплаты военным без фактического источника, за счет которого это удастся сделать.

Он предусмотрел расходы бюджета на 154 миллиарда, а компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тысяч гривен он насчитывает всего 2 с половиной миллиарда. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами. 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять,

– объяснил глава комитета.

Он добавил, что выплаты военным вернут, если найдут, где взять деньги.

"Я хочу увидеть от него (Разумкова – 24 Канал) расчеты. И хочу увидеть от министра финансов также расчеты по выполнению этой поправки. И, если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим", – подытожил Гетманцев.

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Коротко о 30 тысячах надбавки для военных

Верховная Рада 10 апреля проголосовала за поправку в законопроект о регулировании отдельных аспектов осуществления мер принудительного отчуждения имущества во время действия правового режима военного положения. Благодаря этому можно вернуть ежемесячные выплаты военным в размере 30 тысяч гривен.

По словам депутатов, надбавку предлагают вернуть путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий – до 10 минимальных зарплат. В Раде заявляют, что эти ограничения – это "очень малая экономия", чтобы полноценно вернуть военным выплаты.

Следует отметить, что порядок выплат военным изменили 1 февраля. С тех пор выплаты зависят от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач. В частности, надбавку в 100 тысяч гривен будут выплачивать всем, кто выполняет боевые задания на передовой, а 30 тысяч – работающим на фронте, но не участвующим в боях.