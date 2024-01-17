СБУ розслідує обставини незаконного прослуховування Bihus․Info

У мережу просочилося відео, де представники проєкту Bihus.Info вживають наркотики, а також аудіозапис, на якому вони начебто замовляють "заборонені речовини". СБУ відреагувала на інцидент.

Служба безпеки України вивчає обставини незаконного прослуховування та фільмування представників проєкту Bihus.Info.

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Захист роботи ЗМІ

Служба безпеки України звернула увагу на скандальний матеріал у мережі та розпочала розслідування. Відомство спробує встановити, хто і як зумів незаконно прослухати і зафільмувати журналістів з Bihus.Info.

Цю справу розглядатимуть за статтею незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою,

– йдеться в офіційному коментарі.

Там наголосили, що прихованому фільмуванню треба дати належну правову оцінку, незалежно від того, чи на ній зафіксовані або ні факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин.

Що на відео та аудіозаписі

Вчора на просторах інтернету з'явився запис телефонної розмови, на якій окремі працівники журналістського проєкту Bihus.Info обговорюють плани на святкування новорічного корпоративу. Зокрема, вони домовляють про замовлення "трави". Крім того, невідомі виклали відео, на якому журналісти буцімто вживають наркотики. Це відбувається у заміському комплексі під Києвом, де святкували корпоратив.

У заголовку відео вказано, що заборонені речовини вживали медійники, хоча насправді їх на опублікованих кадрах немає. Єдина журналістка, яка начебто замовляла наркотики, була Марія Землянська.

Також на відео були:

Анастасія Соснова – помічниця з організаційних питань та SMM-спеціаліст Bihus.Info

Катерина Чулкова – головний водій-оператор;

Дмитро Шанчук – водій-оператор;

Андрій Толяренко – водій-оператор;

Богдан Соломахін – відповідальний з питань безпеки;

Юлія Федун – SMM-спеціаліст.

Як відреагували у Bihus.Info

Керівник проєкту Денис Бігус підтвердив, що представники Bihus.Info вживали наркотики. Однак це були оператори, а не журналісти. Чоловік запевнив, що після цього інциденту порушників звільнили і їм вже шукають заміну.

Крім того, усі, хто співпрацює із Bihus.Info, зроблять тести на вживання наркотиків. Результати тестів оприлюднять у телеграм-каналі журналістського проєкту.

Водночас Бігус наголосив про порушення прав співробітників редакції. Адже невідомі незаконно прослуховували їх та знімали.