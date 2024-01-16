На це відео уже встиг відреагувати керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус. Він зазначив, що вживали заборонені речовини не журналісти з його команди, як про це мовиться у відео.

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Невідомі зняли відео, де "журналісти" Bihus.Info вживали наркотики

На відео, яке з'явилося у мережі можна побачити, як окремі співробітники проєкту Bihus.Info планували святкування новорічного корпоративу. Зокрема, деяким з цих людей закортіло "поліпшити" святкування за допомогою наркотичних речовин

Попри те, що у заголовку відео вказані, що заборонені речовини буцімто вживали журналісти проєкту, насправді це не так. Єдиною з медійників представлених на відео, які нібито "замовляли" наркотики, була журналістка-розслідувачка Марія Землянська.

Серед інших людей, які залучені на цьому відео, також були:

Анастасія Соснова – помічниця з організаційних питань та SMM-спеціаліст Bihus.Info

Катерина Чулкова – головний водій-оператор;

Дмитро Шанчук – водій-оператор;

Андрій Толяренко – водій-оператор;

Богдан Соломахін – відповідальний з питань безпеки;

Юлія Федун – SMM-спеціаліст.

З телефонного перехоплення стає зрозуміло, що дехто з працівників попросили одного з водіїв-операторів Дмитра Шанчука дістати заборонені речовини на корпоратив, зокрема, "траву", "фен", MDMA тощо. Дехто з водіїв-операторів стверджує, що "не вивезе корпоратив без цих психоделічних речовин".

Зрештою невідомі показали кадри із самого заміського комплексу під Києвом, де співробітники святкували корпоратив. На кадрах можна побачити, як дехто з цих людей "занюхує" заборонені речовини.

У мережі з'явилося відео, де співробітники Bihus.Info замовляли заборонені речовини / Відео з ютуб-каналу "Народна Правда"

Денис Бігус прокоментував інцидент зі співробітниками проєкту

Зрештою керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус записав відео на своєму ютуб-каналі, де прояснив ситуацію із нібито вживання наркотиків журналістами. Він зазначив, що відео записали невідомі особи приховано під час новорічного корпоративу редакції у готельному комплексі за Києвом.

Бігус наголосив, що вживали заборонені речовини оператори, а не журналісти проєкту. Після інциденту він звільнив цих людей і сказав, що зараз редакція шукає нових людей у команду.

Денис Бігус відреагував на відеокомпромат щодо співробітників проєкту / Відео з ютуб-каналу Bihus.Info (18+)

Водночас керівник Bihus.Info наголосив, що щодо співробітників редакції були застосовані незаконні дії, зокрема, прослуховування та знімання.

По-перше, їм прослуховували телефони, де вони обговорюють, що їм треба купити, бо вони без цього корпоратив "не вивезуть". По-друге, у будиночок, де вони жили, встановили камеру і зняли процес вживання,

– пояснив у відео Бігус.

Він також сказав, що не засуджуватиме нікого за вживання "трави". Однак запевнив, що його редакцію чекають кадрові чищення.

"Я зараз доволі накручений, приймаю робочі рішення на підставі того, що роблять люди у вільний час. І, користуючись нагодою, – ми шукаємо операторів. Резюме і, вочевидь, довідку від наркологів чи довідку про проходження рехабу скидайте на пошту під цим відео", – сказав керівник проєкту Bihus.Info.

Крім того, у Bihus.Info наголосили, що всі, хто співпрацює з редакцією, зроблять тести на вживання наркотиків. А всі результати перевірки викладуть у телеграм-каналі журналістського проєкту.