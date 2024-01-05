Поставляла России средства такмеда: СБУ разоблачила украинскую компанию, работавшую с врагом

4 января стало известно, что СБУ удалось разоблачить предприятие в Киевской области. Известно, что оно занималось оптовым снабжением средств тактической медицины в Россию.

Как отметили в Службе безопасности Украины, в организации сделки подозревают владельца одной из крупнейших компаний в Украине, которая занимается изготовлением изделий из резины и пластмассы, в частности для военного снаряжения. Речь идет о "Киевгуме".

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Что известно об этом деле

Согласно материалам дела, на протяжении 2022 – 2023 годов дельцы в Россию переправили несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства. Общая сумма – более 40 миллионов в гривневом эквиваленте.

Данные следствия свидетельствуют о том, что нелегальный маршрут пролегал через одну из стран Европы, где фигуранты создали подконтрольную фирму. Она заказывала товар якобы для продажи на территории ЕС. На самом же деле после получения соответствующей продукции, иностранная структура отправляла изделия в страну-агрессора.

Уже на территории России эти тактические медицинские средства попадали в подсанкционные компании России, занимающихся поставкой амуниции для бойцов так называемой "второй армии мира". После этого продукция попадала в индивидуальные аптечки оккупантов, воюющих против нашего государства.

Это еще не всё. В СБУ отметили, что оккупанты отправляли соответствующие медсредства в российские военные госпитали, расположены во временно оккупированных регионах Украины.

СБУ провели обыски у фигурантов дела / Фото СБУ

Как маскировали преступную деятельность

По данным расследования, для маскировки преступной деятельности владелец компании "Киевгума" занимался "раскруткой" собственного имиджа как волонтера. И что он передает нашим защитникам медицинские товары.

По адресам проживания фигурантов провели обыски. То же проделали в их офисах и производственных и складских помещениях предприятия. В ходе этого обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документации, в которых содержатся доказательства сделки.

Владельцу компании сообщили о подозрении. Его обвиняют в пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Известно, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Его хотят отправить под стражу. Фигуранту дела грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.