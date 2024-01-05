Постачала Росії засоби такмеду: СБУ викрила українську компанію, що працювала з ворогом

4 січня стало відомо, що СБУ вдалося викрити підприємство на Київщині. Відомо, що воно займалося гуртовим постачанням засобів тактичної медицини до Росії.

Як зазначили у Службі безпеки України, в організації оборудки підозрюють власника однієї з найбільших компаній в Україні, яка займається виготовленням виробів з гуми та пластмаси, зокрема, для військового спорядження. Мовиться про "Київгуму".

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Що відомо про цю справу

Згідно з матеріалами справи, впродовж 2022 – 2023 років ділки до Росії переправили кілька партій тактичних джгутів і бинтів власного виробництва. Загальна сума – понад 40 мільйонів у гривневому еквіваленті.

Дані слідства свідчать про те, що нелегальний маршрут пролягав через одну з країн Європи, де фігуранти створили підконтрольну фірму. Вона замовляла товар нібито для продажу на території ЄС. Насправді ж після отримання відповідної продукції, іноземна структура відправляла вироби до країни-агресорки.

Вже на території Росії ці тактичні медичні засоби потрапляли до підсанкційних компаній Росії, які займаються постачанням амуніції для бійців так званої "другої армії світу". Після цього продукція потрапляла до індивідуальних аптечок окупантів, котрі воюють проти нашої держави.

Це ще не все. У СБУ зазначили, що окупанти відправляли відповідні медзасоби до російських військових шпиталів, розташованих у тимчасово окупованих регіонах України.

СБУ провели обшуки у фігурантів справи / Фото СБУ

Як маскували злочинну діяльність

За даними розслідування, задля маскування злочинної діяльності власник компанії "Київгума" займався "розкруткою" власного іміджу як волонтера. І що він передає нашим захисникам медичні товари.

За адресами проживання фігурантів провели обшуки. Те ж зробили в їхніх офісах та виробничих і складських приміщеннях підприємства. Під час цього виявили мобільні телефони, комп'ютери та документації, в яких містяться докази оборудки.

Власнику компанії повідомили про підозру. Його звинувачують у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Відомо, що наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Його хочуть відправити під варту. Фігуранту справи загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.