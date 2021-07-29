СБУ ликвидировала в Украине международную банду, сбывавшую контрабандный кокаин

СБУ во время спецоперации в Киеве и Запорожской области нейтрализовала международную преступную группировку. Дельцы сбывали в разные регионы Украины оптовые партии контрабандных наркотиков и психотропов.

Правоохранители задержали в столице организатора и двух активных участников "на горячем". Согласно оперативным данным, ежемесячный доход составлял более 3 миллионов гривен.

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Участники группы наладили транснациональный канал незаконной переправки кокаина, экстази и психотропов ЛСД на территорию нашей страны. Полученный от иностранных сообщников "товар" злоумышленники реализовывали через собственную разветвленную сеть дилеров,

– отметили в Службе безопасности.

СБУ провела обыски

В ходе обысков по местам пребывания преступников обнаружены подготовленные к продаже:

почти 2 тысячи таблеток экстази;

примерно 0,5 килограмма кокаина;

марки ЛСД;

более 1 килограмма каннабиса;

другие доказательства противоправной деятельности.

Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет почти 2,5 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности других причастных лиц.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ нейтрализовала международную наркогруппировку / Фото СБУ

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