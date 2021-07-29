СБУ ліквідувала в Україні міжнародну банду, що збувала контрабандний кокаїн: фото, відео

СБУ під час спецоперації у Києві та Запорізькій області нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання. Ділки збували у різні регіони України оптові партії контрабандних наркотиків і психотропів.

Правоохоронці затримали у столиці організатора та двох активних учасників "на гарячому". Згідно з оперативними даними, щомісячний "прибуток" становив понад 3 мільйони гривень.

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Учасники групи налагодили транснаціональний канал незаконного переправлення кокаїну, екстазі та психотропів ЛСД на територію нашої країни. Одержаний від іноземних спільників "товар", зловмисники реалізовували через власну розгалужену мережу дилерів,

– зазначили у Службі безпеки.

СБУ провела обшуки

У ході обшуків за місцями перебування злочинців виявлено підготовлені до продажу:

майже 2 тисячі пігулок екстазі;

приблизно 0,5 кілограма кокаїну;

марки ЛСД;

понад 1 кілограм канабісу;

інші докази протиправної діяльності.

Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить майже 2,5 мільйона гривень.

У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ нейтралізувала міжнародне наркоугруповання / Фото СБУ

СБУ ліквідувала міжнародну банду, що збувала контрабандний кокаїн: дивіться відео