До чергової частини Сєвєродонецької поліції о 14:22 надійшло повідомлення про знахідку. Туди негайно відправили піротехніків та кінологів.

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Людей евакуювали

Правоохоронці евакуювали працівників з адміністративного будинку управління. Територію навколо місця події оточила поліція.

Що саме знайшли під машиною

Коли службова автівка заїжджала на територію управління СБУ, охоронець побачив під нею підозрілий предмет. Він був прикріплений до днища авто, з нього стирчали кілька дротів різного кольору.

Вибухотехніки забрали з-під машини сумку з невідомим пристроєм. Наголосили, що загрози для людей немає.

Що кажуть в СБУ

Речник СБУ Артем Дехтяренко підтвердив 24 каналу інформацію про мінування автомобіля співробітника СБУ. За його словами, наразі тривають оперативно-слідчі дії.

Додаткову інформацію обіцяють повідомити згодом.

Нещодавно вибухівку шукали на Чорнобильській АЕС