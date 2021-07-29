В дежурную часть Северодонецкой полиции в 14:22 поступило сообщение о находке. Туда немедленно отправили пиротехников и кинологов.

Читайте также Взорвались почтоматы "Новой почты" в Киеве и Одессе: фото

Людей эвакуировали

Правоохранители эвакуировали работников из административного здания управления. Территорию вокруг места происшествия оцепила полиция.

Что именно нашли под машиной

Когда служебная машина заезжала на территорию управления СБУ, охранник увидел под ней подозрительный предмет. Он был прикреплен к днищу автомобиля, из него торчали несколько проводов разного цвета.

Взрывотехники забрали из-под машины сумку с неизвестным устройством. Отметили, что угрозы для людей нет.

Что говорят в СБУ

Представитель СБУ Артем Дехтяренко подтвердил 24 каналу информацию о минировании автомобиля сотрудника СБУ. По его словам, сейчас продолжаются оперативно-следственные действия.

Дополнительную информацию обещают сообщить позже.

Недавно взрывчатку искали на Чернобыльской АЭС

На электронный адрес Чернобыльской АЭС 28 июля поступило сообщение о заминировании. К счастью, оно оказалось фейковым. Специалисты не нашли опасных предметов.

Теперь будут искать "минеров".