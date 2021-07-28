Після повідомлення про замінування на території підприємства ввели режим аварійної небезпеки. Цьому передувала масштабна нарада.
Раніше На Чорнобильській АЕС шукають вибухівку: повідомлення прийшло на пошту
У ній взяли участь працівники Чорнобильської АЕС, поліцейські, представники СБУ, нацгвардійці та рятувальники.
Оскільки вибухівки не виявили, вже о 15:20 режим аварійної небезпеки на території атомної електростанції зняли.
Фейкове замінування ЧАЕС сталося 28 липня / Фото Нацполіції
Як залучили поліцію, Нацгвардію та ДСНС
Правоохоронці патрулювали місцевість та несли службу на території зони відчуження, яка охоплює 10 кілометрів, та 3 контрольно-пропускних пунктах. Саму АЕС охороняли працівники Національної гвардії. Крім цього, залучили й 2 екіпажі ДСНС.
Фейкові замінування ЧАЕС траплялися й раніше
Член Громадської ради при Держагентстві України з питань управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко прокоментував цей інцидент у фейсбуці. Він нагадав, що за неправдиві повідомлення про замінування світить в'язниця – від 2 до 6 років.
ЧАЕС за останні десятиріччя пережила десятки подібних повідомлень про замінування. Але жодне з них не справдилося. Та й не може,
– підкреслив він.
Й пояснив, що палива у реакторах Чорнобильської атомної електростанції вже давно немає, тож вибухати там нема чому. "Хіба бетонний паркан підірвати, але це ні про що", – підсумував він.