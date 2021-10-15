Секрет похудения Трампа: как предыдущий президент США сбросил 11 килограммов
Источник:GB News
Бывший президент США Дональд Трамп сбросил вес после ухода из Белого дома. Он похудел на 11 килограммов.
В то же время политик пока чувствует себя прекрасно. Подробнее об этом рассказал бывший пресс-секретарь 45-го президента Джейсон Миллер.
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По его словам, Трамп похудел, отдохнул, загорел и чувствует себя гораздо счастливее, чем во времена своего президентства.
Немного гольфа и много выступлений в его поддержку,
– поделился Миллер.
Также он считает, что очень повлияло на вес бывшего президента США отсутствие круглосуточного доступа к кухне Белого дома.
Что известно о весе Трампа
- В июне 2020 года врачи заявили, что вес Трампа – 110 килограммов.
- Медики установили, что если вес в дальнейшем будет увеличиваться, то это будет признаком ожирения.
- Тогда врачи рекомендовали президенту воздержаться от употребления Coca-Cola и фаст-фуда, в частности от гамбургеров и хот-догов.
Полный текст сообщения в твиттере:
Нет там круглосуточно кухни. Немного гольфа и много одобрения.
Джейсон Миллер – бывший советник Дональда Трампа – рассказывает Марку Долану, как бывший президент похудел после ухода с должности.