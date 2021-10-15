Секрет схуднення Трампа: як попередній президент США скинув 11 кілограмів
Джерело:GB News
Колишній президент США Дональд Трамп скинув вагу після відходу з Білого дому. Він став худішим на 11 кілограмів.
Водночас політик наразі почуває себе чудово. Детальніше про це розповів колишній прессекретар 45-го президента Джейсон Міллер.
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За його словами, Трамп скинув вагу, відпочив, засмаг і відчуває себе набагато щасливішим, ніж за часів свого президентства.
Трохи гольфу і багато виступів на його підтримку,
– поділився Міллер.
Також він вважає, що дуже вплинула на вагу колишнього президента США відсутність цілодобового доступу до кухні Білого дому.
Що відомо про вагу Трампа
- У червні 2020 року лікарі заявили, що вага Трампа – 110 кілограмів.
- Медики встановили, що якщо вага надалі збільшуватиметься, то це буде ознакою ожиріння.
- Тоді лікарі рекомендували президенту утриматися від вживання Coca-Cola і фаст-фуду, зокрема гамбургерів і хот-догів.
Повний текст повідомлення у твітері:
Немає там цілодобово кухні. Трохи гольфу та багато схвалення.
Джейсон Міллер – колишній радник Дональда Трампа – розповідає Марку Долану, як колишній президент схуд після відходу з посади.