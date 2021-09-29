Ексречниця Трампа пов'язує це з колишніми зрадами глави Білого дому.

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Мовляв, саме після того, як Меланія дізналася про минулі зради чоловіка, першу леді усунули від справ адміністрації Дональда Трампа. Грішем володіє цією інформацією, адже і сама певний час була керівницею офісу першої леді.

Скандал з курткою Меланії

Як пригадала Грішем, Трамп кричав на дружину за те, що вона наділа куртку з написом "Мені справді байдуже, ясно?" під час відвідання дітей у таборі для мігрантів у Техасі. Трамп наказав помічникові заявити, що цей меседж вона нібито адресувала ЗМІ.



Меланія Трамп одягнула провокативну куртку / Фото BBC

Загалом ексречниця Трампа наголосила, що в адміністрації колишнього лідера США була "культура брехні", яку поширювали як сам Дональд Трамп, так і його помічники.

Обман випадково просочився у Білий дім – так, ніби він був у системі кондиціонування повітря,

– написала Грішем у книзі.

Водночас, як зауважує вона, дочка та зять президента – Іванка Трамп і Джаред Кушнер – постійно втручалися в роботу, часто створюючи проблеми.

Реакція Дональда Трампа

Свою чергою Трамп, коментуючи розповіді колишньої речниці, розкритикував її як працівницю. Він підкреслив, що Стефані "не мала того, що потрібно, і це було очевидно від самого початку".