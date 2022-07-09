Женщинам подмешали "наркотики для изнасилования" на закрытой вечеринке, где был Шольц, – СМИ

Над немецкими социал-демократами и канцлером Германии Олафом Шольцом нависло черное облако, связанное с громким секс-скандалом. СМИ пишут, что на вечеринке политиков минимум 8 женщинам подмешивали наркотики.

Первой о сенсации сообщило издание Tagesspiegel. Журналисты говорят, что у них в распоряжении были сообщения из закрытого чата СДПГ, где говорится о по меньшей мере 8 таких случаях.

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СДПГ изучает эти факты о летней вечеринке

Празднование проходило 6 июля. Вероятно, что участницам вечеринки подсыпали вещество, похожее своим действием на рогипнол. Это снотворный препарат, который вместе с алкоголем может вызвать провалы в памяти. Рогипнол часто фигурирует в делах об изнасиловании.

Это возмутительный поворот событий, о котором с нашей стороны немедленно было сообщено полиции.

– написал высокопоставленный чиновник СДПГ Матиас Мартин депутатам Бундестага.

Мартин также призвал других пострадавших сообщить о себе и написать заявление в полицию.

СМИ пишут, что в чате социал-демократов была информация, что один случай уже был подтвержден и обвинения уже выдвинули неизвестному злоумышленнику.

Что известно о вечеринке

Вечеринку СДПГ устроили в последнюю рабочую неделю Будендстага – перед летними каникулами, которые продлятся до начала сентября. Гостями были депутаты национального и местного уровня, сотрудники и помощники, а также приглашенные.

В вечеринке приняло участие большое количество людей – около тысячи. Присутствовал и канцлер Германии Олаф Шольц.

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Недавний скандал в Консервативной партии Британии:

Значительный скандал потряс кресло под бывшим премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Член парламента, ответственный за партийную дисциплину Консервативной партии, Крис Пинчер ушел в отставку.

Его обвинили в притязаниях к нескольким мужчинам-коллегам.

Резонансное расследование продолжалось с 2019 года, однако на Даунинг-стрит говорили, что ничего об этом не знали.

Более того, в 2022 году Пинчер был назначен на должность снова.

Ранее возмущение общественности вызвало участие Джонсона в вечеринке во время строгого локдауна.

Смотрите в видео – есть ли русский след в отставке Джонсона: