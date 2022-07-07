Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также отметил, что лидерство в Европе сегодня – это поддержка Украины всеми силами и возможностями.

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"Госпожа Урсула фон дер Ляйен на сегодняшний день просто супер лидер, как для Германии, так и для всего ЕС. Вот такие политики, как она – это о будущем", – отмечает Николай Давыдюк.

А Щольц – это о газовой трубе, об откатах, о неснабжении оружия, говорит политолог. Несмотря на то, по его словам, если Шольц не хочет предоставлять нам оружие, мы найдем его своими силами.

Шольц, своим поведением может быть величайшим подлецом этой войны. Он очень много говорит о помощи Украине, но ничего не делает – это уже не шутки, а подлость. Общаясь со многими немецкими деятелями, есть ощущение, что немцам стыдно за своего канцлера,

– говорит Давыдюк.

"Украина будет защищена, а немцам будет стыдно. Потому что они боялись стать нацистами во второй раз, но путин толкает их в рашизм. Позор и стыд той стране, которая не хочет помочь тем, кто на священной войне оберегает свой дом и жизнь своих близких", – эмоционально добавляет политолог.

Но между политической элитой Германии и ее народом есть разница, потому что немецкое население за Украину, все же резюмирует Николай Давыдюк.

Подробнее о новых задержках оружия из Германии: смотрите видео разговоры с Николаем Давыдюком