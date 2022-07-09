Жінкам підмішали "наркотики для зґвалтування" на закритій вечірці, де був Шольц, – ЗМІ
Джерело:DW
Над німецькими соціал-демократами та канцлером Німеччини Олафом Шольцом нависла чорна хмара, пов'язана з гучним секс-скандалом. ЗМІ пишуть, що на вечірці політиків щонайменше 8 жінкам підмішували наркотики.
Першою про сенсацію повідомило видання Tagesspiegel. Журналісти кажуть, що в них у розпорядженні були повідомлення з закритого чату СДПН, де мовиться про щонайменше 8 таких випадків.
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СДПН вивчає ці факти про літню вечірку
Святкування відбувалось 6 липня. Ймовірно, що учасницям вечірки підсипали речовину, схожу своєю дією на рогіпнол. Це – снодійний препарат, який разом з алкоголем може спричинити провали в пам'яті. Рогіпнол часто фігурує у справах про зґвалтування.
Це обурливий поворот подій, про який з нашого боку негайно було повідомлено поліції,
– написав високопоставлений чиновник СДПН Матіас Мартін депутатам Бундестагу.
Мартін також закликав інших постраждалих, якщо вони є, повідомити про себе і написати заяву до поліції.
ЗМІ пишуть, начебто у чаті соціал-демократів була інформація, що один випадок вже був підтверджений і звинувачення вже висунули невідомому зловмиснику.
Що відомо про вечірку
Вечірку СДПН влаштували в останній робочий тиждень Будендстагу – перед літніми канікулами, які триватимуть до початку вересня. Гостями були депутати національного та місцевого рівнів, співробітники та помічники, а також запрошені.Важливо! У вечірці взяла участь велика кількість людей – близько тисячі. Присутнім був і канцлер Німеччини Олаф Шольц.
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Нещодавній скандал у Консервативній партії Британії:
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- Член парламенту, відповідальний за партійну дисципліну Консервативної партії, Кріс Пінчер пішов у відставку.
- Його звинуватили у домаганнях до кількох чоловіків-колег.
- Резонансне розслідування тривало ще з 2019 року, проте на Даунінг-стріт казали, що нічого про це не знали.
- Ба більше, у 2022 Пінчера призначили на посаду знову.
- Раніше обурення громадськості викликала участь Джонсона у вечірці під час суворого локдауну.
Дивіться у відео – чи є російський слід у відставці Джонсона: