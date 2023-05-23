Секс на остановке во Львове: несовершеннолетний парень заплатит 51 гривну штрафа
Источник:ZAXID.NET
В суде рассмотрели дело несовершеннолетнего молодого человека, который занялся сексом со своей девушкой прямо на остановке. Девушке наказание присудили сразу, а вот парню – только после того, как дело вызвало серьезный резонанс.
На первое заседание суда подозреваемый не явился, и именно этим в суде объяснили, что накануне за секс на остановке наказали только девушку. На повторное заседание юноша также не пришел, но на этот раз это не остановило судей, и ему вынесли приговор.
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Какой приговор вынес судья
Как заявлено в материалах дела, обвиняемый оказался несовершеннолетним, его партнерше было 18 лет. Пара занялась сексом поздно вечером 25 февраля на остановке по улице Кульпарковской, 123.
Будучи обнаженным ниже пояса, вступил в контакт (половое сношение) с гражданкой, чем нарушил общественный порядок, что стало проявлением бесстыдства и грубой непристойности,
– написали в постановлении суда.
Учитывая, что на заседание молодой человек не пришел, судья во время вынесения приговора учитывал видеодоказательства, предоставленные полицейскими, которые и застали тогда парочку с поличным. В результате молодого человека приговорили к штрафу в размере 51 гривны. Впрочем, кроме самого штрафа, ему придется выплатить и 537 гривен судебного сбора.
Напомним, что девушке, также участвовавшей в правонарушении, вынесли устное предупреждение. На судебном заседании она полностью признала свою вину.
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