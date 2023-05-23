Секс на зупинці у Львові: неповнолітний юнак заплатить 51 гривню штрафу

У суді розглянули справу неповнолітнього парубка, який зайнявся сексом зі своєю дівчиною прямо на зупинці. Дівчині покарання присудили відразу, а от хлопцеві – тільки після того, як справа викликала серйозний резонанс.

На перше засідання суду підозрюваний не з'явився, і саме цим у суді пояснили те, що напередодні за секс на зупинці покарали тільки дівчину. На повторне засіднання юнак також не прийшов, але цього разу це не зупинило суддів, і йому таки винесли вирок.

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Який вирок виніс суддя

Як заявлено у матеріалах справи, обвинувачений виявився неповнолітнім, його партнерці було 18 років. Пара зайнялася сексом пізно ввечері 25 лютого на зупинці на вулиці Кульпарківській, 123.

Будучи оголеним нижче пояса, вступив в контакт (статеві зносини) з громадянкою, чим порушив громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності,

– написали у постанові суду.

Враховуючи те, що на засідання молодик не прийшов, суддя під час винесення вироку враховував відеодокази, надані поліцейськими, що і застали тоді парочку на місці злочину. В результаті юнака засудили до штрафу у розмірі 51 гривні. Втім, окрім самого штрафу йому доведеться виплатити і 537 гривень судового збору.

Нагадаємо, що дівчині, яка також брала участь у правопорушенні, винесли усне попередження. На судовому засіданні вона повністю визнала свою провину.

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