Мовиться про Андрія Бурдика, протодиякона Гурбинського Свято-Воскресенського чоловічого монастиря на Повстанських могилах, що на Рівненщині. Він не лише розбещував власну доньку, а й змушував її фотографуватися оголеною та займався з нею оральним сексом.

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Тримання під вартою продовжили

Власне, ім'я підозрюваного стало відомим після ухвали Галицького районного суду. В ній ішлося про те, що йому продовжили термін тримання під вартою.

Він упродовж уже трьох місяців перебуває у львівському СІЗО. Під час нещодавнього судового засідання диякон попрохав випустити його під заставу. Але відповідне клопотання суддя не задовольнив.

Розбещував з початкової школи

Матеріали справи свідчать про те, Андрій Бурдик упродовж кількох років розбещував доньку. Вона залишилася з татом після його розлучення з дружиною. Вражає той факт, що вперше домагався своєї донечки диякон тоді, коли вона ще ходила до початкової школи.

У травні 2011 року стався перший епізод, а саме, коли, дитина перебувала з батьком вдома, лежачи на ліжку із ним, та спільно переглядали фільм. Батько зняв труси, у які був одягнений, та почав рукою проводити по своїх геніталіях, після чого взяв її за руку та поклав собі не статевий член, при цьому почав водити її рукою вперед та назад зі словами "сама попробуй",

– йдеться в одній з ухвал суду.

Відомо, що підозрюваний примушував доньку роздягатися систематично. Причому робила вона це навіть у лісі. Крім того, він часто фіксував оголену дівчинку на фото та відео, торкався її та демонстрував свої геніталії.

Слідство встановило ще одну шокуючу деталь. Чоловік схилив дівчинку оголити свою нижню частину, знявши одяг і спідню білизну. У цей момент присутньою була жінка, яка також оголила свою нижню частину тіла. Диякон не лише спостерігав за процесом, задовольняючи свою хіть, а й фіксував усе на камеру.

Крім того, Бурдик бив свою оголену донечку по сідницях. Для цього використовував руки, ремінь, пластикову трубку, скакалку або дерев'яну різку. Також відомо, що він змушував дівчинку йому мастурбувати, а також займатися оральним сексом.

Журналісти зазначили, що затримати педофіла вдалося лише через роки. Коли дівчинка виросла, то вона наважилася розповісти про насилля психологу, а також правоохоронцям. На цей момент їй 21 рік.

Підозрюваним у справі Андрій Бурдик офіційно став 14 лютого 2023 року. Його звинувачують у скоєнні особливо тяжкого злочину. Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами. Наразі слідство ще триває.