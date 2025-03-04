Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський зазначив, що доручив міністру оборони України, керівникам розвідок, дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в США і отримати офіційну інформацію. За словами президента, Україна вже не один тиждень отримувала подібні сигнали.

Вже був прецедент зупинки допомоги. Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже й зупинка військової допомоги – наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики,

– вказав лідер держави.

Зеленський розповів, що наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації.

"Зараз не 2022 рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни", – додав президент.