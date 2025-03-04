Про це розповідає 24 Канал з посиланням на брифінг спікера Палати представників США Майка Джонсона. Він наголосив, що США не відмовляються від допомоги Україні, проте поки що виникла пауза у її наданні.

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Допомога Україні на паузі

Він також згадав про необхідність підписання угоди між Києвом і Вашингтоном щодо мінералів та зазначив, що український президент Володимир Зеленський має "виправити те, що сталося минулого тижня".

Я вважаю, що це найкраща угода, яка може бути запропонована, і це допоможе українському народу,

– заявив Джонсон, не уточнюючи деталей.

Нагадаємо, що раніше в США загострилися політичні дискусії щодо подальшої військової допомоги Україні. Республіканці у Палаті представників блокують ухвалення нового пакета фінансування, вимагаючи жорсткіших заходів щодо контролю над кордоном США.