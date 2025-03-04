За його словами, вона пройшла "не так, як мала бути". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що заявив Зеленський щодо угоди про рідкісноземельні метали

Насамперед український президент наголосив на тому, що Україна прагне до миру, готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів та працювати над лідерством президента США Дональда Трампа, щоб закінчити війну.

За словами Зеленського, першими етапами в досягненні миру можуть стати звільнення полонених, а також перемир'я в небі, що включатиме заборону ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та цивільної інфраструктури.

Окрім цього, глава держави заявив, що Україна погодиться на негайне перемир'я в морі, якщо Росія зробить те ж саме. Зеленський каже, що після цього держава хоче "дуже швидко" пройти всі наступні етапи та домовитися про "сильну остаточну угоду" разом зі США.