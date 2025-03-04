По его словам, она прошла "не так, как должна была быть". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что заявил Зеленский по соглашению о редкоземельных металлах

Прежде всего украинский президент отметил, что Украина стремится к миру, готова как можно быстрее сесть за стол переговоров и работать над лидерством президента США Дональда Трампа, чтобы закончить войну.

По словам Зеленского, первыми этапами в достижении мира могут стать освобождение пленных, а также "перемирие в небе", что будет включать запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и гражданской инфраструктуры.